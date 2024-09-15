Сербский блогер встретился с медведем в берлоге и остался жив

Сербский блогер Стефан Янкович залез в берлогу к бурому медведю и остался жив, записанные видео он опубликовал в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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