Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Выяснилась ключевая ошибка Европы в отношениях с Россией

Европа совершает серьезную ошибку в своих отношениях с Россией. Всю серьезность ситуации обозначил на YouTube полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис «Конфликт так или иначе закончится, Россия, США и Европа никуда не денутся.

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