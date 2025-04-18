Европа совершает серьезную ошибку в своих отношениях с Россией. Всю серьезность ситуации обозначил на YouTube полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис «Конфликт так или иначе закончится, Россия, США и Европа никуда не денутся.
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