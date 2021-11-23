Смерть 40-летнего мужчины от COVID-19 зарегистрировали в Новосибирской области

400 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Умерли семь мужчин и восемь женщин. По данным оперативного штаба на утро 23 ноября в регионе зарегистрированы 79 958 случаев коронавируса (+400 за сутки), в том числе у 8 254 детей.