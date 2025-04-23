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Рубио дал европейцам под дых. Прямо перед переговорами по Украине в Лондоне

Рубио дал европейцам под дых. Прямо перед переговорами по Украине в Лондоне

Во вторник госсекретарь Марко Рубио решил пропустить следующий этап переговоров по прекращению огня на Украине, а Киев отверг одно из ключевых предложений президента Трампа насчет соглашения, которое остановит боевые действия с Россией.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Знает же Зеленский. что крым российским, никогда не был украинским.  Да и передавали его в советское время, Союза не стало и Крым  вернули.
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17 час.
Балу -
Они между собой пускай договариваются о чем угодно... У России свои резоны...
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14 час.
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