Спецслужбам РФ передали результаты расследования о продаже оружия Киевом

Результаты независимого частного расследования продажи Украиной западного оружия на Ближний Восток переданы российским спецслужбам и правоохранительным органам, заявил инициатор и участник этого расследования, советник главы ДНР Ян Гагин 22 октября, сообщает ТАСС.
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