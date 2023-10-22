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Спецслужбам РФ передали результаты расследования о продаже оружия Киевом

Спецслужбам РФ передали результаты расследования о продаже оружия Киевом

Результаты независимого частного расследования продажи Украиной западного оружия на Ближний Восток переданы российским спецслужбам и правоохранительным органам, заявил инициатор и участник этого расследования, советник главы ДНР Ян Гагин 22 октября, сообщает ТАСС.

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