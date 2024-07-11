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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Порье ответил Чендлеру на предложение завершить карьеру: «Чувак, остынь, у тебя всего одна победа в UFC»

«Он сказал: «Заканчивай карьеру, мы в порядке». Кто нахрен такие мы? Ты только что тут появился, приятель.

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