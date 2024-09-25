В сквере на проспекте Гагарина подрядчик устранит нарушения

Завершается благоустройство сквера Первопроходцев В Смоленске на проспекте Гагарина подходит к завершению благоустройство сквера Первопроходцев: там появятся лавочки, урны, а всю территорию озеленят, рассказал мэр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии