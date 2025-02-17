«Барса» вернула лидерство в Ла Лиге: с хлипким пенальти, и отменой гола у соперника

Чемпионская гонка в разгаре. «Барселона» на своем поле минимально обыграла «Райо Вальекано» (1:0). В матче Ла Лиги вновь активно обсуждались судейские решения: единственный мяч забили с пенальти, а мяч «Райо» отменили из-за офсайда.
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