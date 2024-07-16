Польско-украинское соглашение о безопасности: на пути к новой «Речи Посполитой»

Нельзя сказать, что на это совсем не обратили внимания, но на фоне всех прочих громких событий и заявлений, связанных с состоявшимся в Вашингтоне юбилейным саммитом НАТО, отдельные пункты подписанного между Польшей и Украиной за день то того соглашения о гарантиях безопасности, именуемого в просторечии «будапештиком» (по аналогии с Будапештским меморандумом, на который так любят ссылаться в Киеве), остались всё-таки не до конца осознанными.