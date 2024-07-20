"Спящие агенты" возле русского президента: Зачем ЦРУ "разоблачило" суперценного "крота"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Тоже мне очередной секрет всплыл на поверхность! Да у нас почти все действующие министры, большинство депутатов "нашей ГосДуры" имеют недвижимость и счета за рубежом, дети вполне вольготно там проживают и не хотят возвращаться в Россию. Вся эта "номенклатура толпа" так или иначе работает на ЦРУ и МИ-6. А выводы почему у нас такие законы и мы так "хорошо" живём в своей стране делайте сами. При таком руководстве иметь врагов уже не позволительная роскошь!