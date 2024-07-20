C конца июня в отечественном интернет-пространстве стала распространяться информация о том, что ЦРУ рассекретило документы о сотрудничестве с американской разведкой загадочно погибшего в США в 2015 году экс-министра печати России, члена ельцинской команды, бывшего главы холдинга "Газпром медиа" и компании "Видео Интернешнл" Михаила Лесина.
"Спящие агенты" возле русского президента: Зачем ЦРУ "разоблачило" суперценного "крота"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Тоже мне очередной секрет всплыл на поверхность! Да у нас почти все действующие министры, большинство депутатов "нашей ГосДуры" имеют недвижимость и счета за рубежом, дети вполне вольготно там проживают и не хотят возвращаться в Россию. Вся эта "номенклатура толпа" так или иначе работает на ЦРУ и МИ-6. А выводы почему у нас такие законы и мы так "хорошо" живём в своей стране делайте сами. При таком руководстве иметь врагов уже не позволительная роскошь!
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13 час.
Виктор NVS
«Твое сердце там, где лежат твои деньги». В нашем гос. аппарате денег в западных банках нет только у того, кто их еще не успел заработать. Сейчас эти бабки западники притормозили и ведут поэтапные закулисные переговоры с каждым. И наши настоящие и бывшие чиновники, в отличии от олигархов, даже возмутиться не смогут. Признаться сколько наворовали это себе приговор. Вот поэтому и не идет вперед страна. И везде где можно мы проиграли и продолжаем проигрывать.
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11 час.
Акимова Татьяна
Нет хуже врагов, чем бывшие друзья!
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11 час.
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