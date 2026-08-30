Hyundai стал рекордсменом по числу отозванных автомобилей в России

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Самыми отзываемыми в 2025 году легковыми автомобилями стали машины марок Hyundai, KIA и GAC, сообщил 29 августа замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
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