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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Winline Basket Cup стартует 2 октября, ЦСКА в группе с «Зенитом», УНИКС – с «Локо»

Второй сезон Winline Basket Cup стартует 2 октября. В первом матче «Парма» примет ЦСКА в Перми. «Финал четырех» намечен на 26-28 марта.

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