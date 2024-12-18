Международный турнир по профессиональному боевому самбо «Отечество за Победу!» пройдет в Кстове

21 декабря в Кстове в Международном центре самбо состоится второй международный турнир серии PRO COMBAT SAMBO «Отечество за Победу!» по профессиональной версии национального вида боевого единоборства самбо.
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