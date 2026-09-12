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Царьград

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Консул РФ запросил усиленную охрану на время выборов в Женеве

Консул РФ запросил усиленную охрану на время выборов в Женеве

Генконсульство РФ в Женеве обратилось к местным властям с просьбой усилить меры безопасности на выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

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