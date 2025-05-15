Швейцарский полковник: мир на Украине лишит влияния в мировой политике лидеров Западной Европы

Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014−2020), подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что любые варианты мирного урегулирования ситуации на Украине лишат европейских лидеров политического влияния, поэтому они выбирают саботировать переговоры России и Украины.