Пол Робертс: США готовы к большой войне, но не решили, по кому ударить

Фокус США сместился с Украины на Ближний Восток, где опасность эскалации конфликта сохраняется Пол Робертс Фото: АР/ТАСС На Ближнем Востоке в интересах Великого Израиля, Украина оказалась вытеснена с экранов и первых полос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии