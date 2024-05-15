Узнаете мужчину? Угадайте советский фильм по случайному кадру

10 вопросов для настоящих знатоков «Звезда пленительного счастья»Любите советские фильмы и можете похвастаться тем, что посмотрели всю золотую коллекцию Мосфильма? Предлагаем в этом удостовериться!Задача простая — перед вами десять случайных кадров из десяти разных фильмов.