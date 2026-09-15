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Кандидат на пост генсека ООН Отунну призвал созвать мирную конференцию по Украине

Кандидат на пост генсека ООН Отунну призвал созвать мирную конференцию по Украине

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Олара Отунну призвал организацию ускорить работу по созыву глобальной мирной конференции по Украине.

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