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Владимир Путин поздравил защитников Отечества."Уважаемые товарищи! Друзья!Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества!Этот праздник — один из самых почитаемых в России.