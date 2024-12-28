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Правительство Новосибирской области будет участвовать в достройке 6 школ по ГЧП

Правительство Новосибирской области будет участвовать в достройке 6 школ по ГЧП

У строек сменился концессионер. Для этих целей в регионе создали специальную компанию.Достраивать концессионные школы в Новосибирске будет специально созданное ООО "Новая школа", в котором имеет долю правительство Новосибирской области.

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