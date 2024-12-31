Перелом года. Мигранты. Что изменилось в России, и как "добить" проблему?

Верить нужно в себя и руководствоваться честью и совестью. А любая религия направлена на контроль и всё отсюда вытекающее. Но такое отупление, как показывает основная доля исламистов, очень наглядна. Им же никаких знаний не требуется, им достаточно бить челом ежедневно что-то гнусавя кому-то. Чужую религию конечно нужно уважать, пока она не вылазит на показ. Когда демонстрируется, то это уже не вера, это соблюдение стадных функций.

МП

Михаил Пантюхин

Пора всему лобби, а по сути предателям России прижать хвосты с головой впридачу, а то есть чинушам торгующих не только Россией, но и здоровьем и жизнями русских/россиян!!! Среди этого лобби, а то есть бизнесбаев русских практически нет, кроме крышующих чиновников и полицейских, а лобби состоит в подавляющем большинстве из азеров, которые уже давно подмяли под себя рынки , строительство, не говоря об откровенных этно опг, пользующихся хаосом в миграционной политики. Пора и давно государству в лице силовых структур, навести порядок, весь беспредел со ржавыми особыми из засразии и закавказья очень хорошо организован, и финансируется от ЦРУ и ми 6.