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Свечников сделал передачу в матче с «Флоридой» – 1-е очко за 5 матчей. У него 200 ассистов в НХЛ – 14-е место в истории «Каролины»

Форвард «Каролины» ассистировал Мартину Нечасу, поразившему пустые ворота «Пантерс» (3:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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