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Яннис Адетокумбо: «Одним из главных источников мотивации в моей карьере был Джабари Паркер»

Форвард Яннис Адетокумбо был выбран 15-м на драфте-2013 НБА . На следующий год под 2-м номером к «Бакс» присоединился форвард Джабари Паркер.

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