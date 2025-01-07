Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) рекомендует иностранным наёмникам не контактировать с местным населением, которое проживает в контролируемой киевским режимом части Донбасса, так как многие поддерживают Россию.
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