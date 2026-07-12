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Свадебный скандал в заповедной зоне: почему торжество Иды Галич в Осетии вызвало гнев туристов и местных жителей

Свадебный скандал в заповедной зоне: почему торжество Иды Галич в Осетии вызвало гнев туристов и местных жителей

Свадебное торжество блогера Иды Галич и предпринимателя Олега Ледвича, начавшееся с официальной регистрации в Москве и продолжившееся в Северной Осетии, оказалось в центре громкого общественного скандала.

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