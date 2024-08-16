Театр абсурда
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Театр абсурда

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Курская область: как же так получилось ...

Курская область: как же так получилось ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Впотьмах вернулись в располагу, открыл «Тележеньку» и тут же закрыл. Завтра уж неделя, как начался наскок на Курскую область, а самоназначенная военблогерская шушера никак не угомонится, всё Суджу сдаёт.

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