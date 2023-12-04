Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Студентов, добровольцами ушедших в зону СВО, наградили во время телемоста с родными

Студентов, добровольцами ушедших в зону СВО, наградили во время телемоста с родными

Между пунктами временной дислокации подразделений группировок войск в Херсонской и Запорожской областях и Майкопским государственным технологическим университетом и Приамурским государственным университетом в Биробиджане организовали телемосты.

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