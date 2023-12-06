Слуцкий прокомментировал реакцию международного сообщества на убийство Кивы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отказ международного сообщества осудить убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине.
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