В Петербурге состоится Кубок губернатора Петербурга по художественной гимнастике

А также пройдет шоу-спектакль «Остров сокровищ» Завтра, 1 июня, центр художественной гимнастики «Жемчужина» в Петербурге будет отмечать свое 15-летие, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.