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Чемпион мира назвал Головина лидером «Монако»: «Безусловно, его вклад в последние успехи команды очень велик»

Чемпион мира назвал Головина лидером «Монако»: «Безусловно, его вклад в последние успехи команды очень велик»

Чемпион мира и Европы, двукратный чемпион Италии и финалист Лиги чемпионов Давид Трезеге оценил вклад российского полузащитника «Монако» Александра Головина и его соотечественника голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в последние успехи своих команд.

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