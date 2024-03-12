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Закон и Порядок

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Правительство РФ одобрило уголовную ответственность за диверсии с 14 лет

Правительство РФ одобрило уголовную ответственность за диверсии с 14 лет

Правительство России поддержало законопроект депутата Госдумы РФ Олега Гарина (чемпион РСФСР, чемпион и призёр чемпионатов СССР и СНГ по мотокроссу; экс-председатель гордумы Ижевска), которым предлагается привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет.

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Комментарии
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Наталия
Паспорта подросткам  сейчас выдают именно в 14 лет. Значит, считают взрослыми и способными отвечать за свои поступки.
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22 час.
Неизвестно Неизвестно
За поджёг шкафа уголовная ответственность, а за убийства сверстников и в 16 лет отмазывают и МВД и СК.
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22 час.
Аршак Меликджанян
должна быть уголовная ответственность по всей ук начиная с момента получения паспорта, т.е. с 14лет, а если умственно отсталый дебил-то в дурку, поскольку представляет опасность для общества.
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21 час.

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