Правительство РФ одобрило уголовную ответственность за диверсии с 14 лет

Наталия Паспорта подросткам сейчас выдают именно в 14 лет. Значит, считают взрослыми и способными отвечать за свои поступки.

Неизвестно Неизвестно За поджёг шкафа уголовная ответственность, а за убийства сверстников и в 16 лет отмазывают и МВД и СК.