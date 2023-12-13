Черный рынок по торговле новорожденными детьми обнаружили в Москве

Правоохранители выявили в Москве черный рынок по торговле новорожденными детьми. Преступная схема была построена на деятельности неких благотворительных фондов, которые работали с девушками, желающими избавиться от ребенка.
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