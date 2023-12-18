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Слово "нейросеть" стало словом года по версии портала "Грамота.ру"

Слово "нейросеть" стало словом года по версии портала "Грамота.ру"

Слово "нейросеть" стало словом года по версии портала "Грамота.ру". Об этом пишет "Коммерсантъ". По информации издания, выбор слова был основан на анализе больших данных, частотности запросов и экспертных оценках лингвистов, социологов и прочих специалистов.

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