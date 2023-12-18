Слово "нейросеть" стало словом года по версии портала "Грамота.ру". Об этом пишет "Коммерсантъ". По информации издания, выбор слова был основан на анализе больших данных, частотности запросов и экспертных оценках лингвистов, социологов и прочих специалистов.
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