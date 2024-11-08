Минниханов сообщил, что Татарстан должен стать продовольственным хабом всего ПФО для международных поставок

Татарстан должен стать продовольственным хабом всего Поволжья для международных поставок. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на торжественном приёме, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии