В Оренбургской области полицейские с учащимися провели информационно-пропагандистскую акцию «Сохрани жизнь - пропусти пешехода!»

В рамках профилактического мероприятия «Безопасность на зимней дороге» сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД МОАУ «СОШ № 2 города Орска» и с руководителем детского центра БДД «Светофор» Натальей Орловой и городскими СМИ провели информационно-пропагандистскую акцию «Сохрани жизнь - пропусти пешехода!».