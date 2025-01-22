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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские с учащимися провели информационно-пропагандистскую акцию «Сохрани жизнь - пропусти пешехода!»

В рамках профилактического мероприятия «Безопасность на зимней дороге» сотрудники Госавтоинспекции  совместно с отрядом ЮИД МОАУ «СОШ № 2 города Орска» и с руководителем детского центра БДД «Светофор» Натальей Орловой и городскими СМИ провели информационно-пропагандистскую акцию «Сохрани жизнь - пропусти пешехода!».

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