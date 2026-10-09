МИД Ирана упрекнул Францию за испытания ядерной ракеты

МИД Ирана раскритиковал Францию за тестирование баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Европе паника: ...
- В Талдоме врачи с...
- Началась паника: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым