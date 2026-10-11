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Врач объяснила, чем опасны взрослые средства от прыщей для детей и подростков

Ассистент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Екатерина Цыганкова предупредила: подростки нередко берутся за прыщи взрослыми тониками со спиртом или кислотами, ориентируясь на советы из интернета.

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