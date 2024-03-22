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Уехавшего из России актера Дмитрия Назарова потребовали признать иноагентом

Уехавшего из России актера Дмитрия Назарова потребовали признать иноагентом

Генпрокурора России Игоря Краснова призвали обратить внимание на высказывания уехавшего из России актёра из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, а также изучить деятельность его жены, актрисы Ольги Васильевой.

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