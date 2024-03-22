Уехавшего из России актера Дмитрия Назарова потребовали признать иноагентом

Генпрокурора России Игоря Краснова призвали обратить внимание на высказывания уехавшего из России актёра из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, а также изучить деятельность его жены, актрисы Ольги Васильевой.
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