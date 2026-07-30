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Царьград

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Многие вспоминают об этом слишком поздно. Что нужно сделать перед выходом на пенсию

Многие вспоминают об этом слишком поздно. Что нужно сделать перед выходом на пенсию

Названо действие, которое поможет избежать проблем с пенсией.Русским, которые планируют выйти на пенсию в 2026 году, рекомендуется начинать подготовку заранее — за шесть–двенадцать месяцев до достижения пенсионного возраста.

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