Многие вспоминают об этом слишком поздно. Что нужно сделать перед выходом на пенсию

Названо действие, которое поможет избежать проблем с пенсией.Русским, которые планируют выйти на пенсию в 2026 году, рекомендуется начинать подготовку заранее — за шесть–двенадцать месяцев до достижения пенсионного возраста.
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