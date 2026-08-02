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ВС России уничтожают тяжёлые гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении

ВС России уничтожают тяжёлые гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие расчётов FPV-дронов подразделения беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» продолжают активно уничтожать БПЛА ВСУ на Добропольском направлении, заявили в Минобороны России.

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