Кушанашвили назвал комика Комиссаренко недалеким из-за поста о жене-вебкамщице

Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал семейный скандал комика Славы Комиссаренко. В YouTube-шоу «Каково?!» он назвал юмориста недалеким из-за того, что он решил вынести проблемы в отношениях на публику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии