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Кушанашвили назвал комика Комиссаренко недалеким из-за поста о жене-вебкамщице

Кушанашвили назвал комика Комиссаренко недалеким из-за поста о жене-вебкамщице

Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал семейный скандал комика Славы Комиссаренко. В YouTube-шоу «Каково?!» он назвал юмориста недалеким из-за того, что он решил вынести проблемы в отношениях на публику.

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