День работника транспорта отмечается ежегодно в России 20 ноября

Сегодня в России - День работника транспорта. В этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нем.