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День работника транспорта отмечается ежегодно в России 20 ноября

Сегодня в России - День работника транспорта. В этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нем.

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