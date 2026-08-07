НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Жизнь на освобожденных территориях 7 августа (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 7 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «ДНР Онлайн» 11:18 В преддверии Дня строителя народный контроль «Единой России» и руководство Управления капитального строительства посетили площадку жилого комплекса в Геническе «Квартал будет построен по принципу «все включено»: здесь будут школы, медицинское учреждение и детский садик», — сообщила первый заместитель председателя Херсонской областной Думы Елена Дмитрук.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии