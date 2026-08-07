Жизнь на освобожденных территориях 7 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «ДНР Онлайн» 11:18 В преддверии Дня строителя народный контроль «Единой России» и руководство Управления капитального строительства посетили площадку жилого комплекса в Геническе «Квартал будет построен по принципу «все включено»: здесь будут школы, медицинское учреждение и детский садик», — сообщила первый заместитель председателя Херсонской областной Думы Елена Дмитрук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «США наш враг, и никакие обеды с Уиткоффом и Кушнером этого не изменят». Журавлёв напомнил о лицемерии американцев
- Курс на космос: в Плесецке успешно запустили «Союз» с военным спутником
- Мнение: «Лондону самое время думать об обороне против Шотландии и Уэльса, а не о войне с Россией», – Юрий Селиванов
Свежие комментарии