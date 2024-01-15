Томас Фарер спрогнозировал рост курса биткоина выше $500 000 до 2026 года

Сооснователь компании ApolloSats, Томас Фарер, представил свой прогноз относительно будущей стоимости биткоина (BTC), утверждая, что флагманская цифровая валюта достигнет и, возможно даже превысит отметку в $500 000 после следующего халвинга.
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