В январе стартовала экологическая акция ´Покормите птиц зимой!´.Цель: формирование экологических знаний дошкольников о зимующих птицах, ответственное, бережное отношение к ним, повышение уровня экологической культуры дошкольников.
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