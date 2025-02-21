Полицейские из Москвы и Владимирской области менее чем за сутки нашли подростка, который под воздействием мошенников уехал в другой регион

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области при участии сотрудников регионального Управления ФСБ России нашли и вернули домой 16-летнего жителя столицы.
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