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Юрист, депутаты и зампредседателя Совфеда ответили Будут ли призывать многодетных северян

Юрист, депутаты и зампредседателя Совфеда ответили Будут ли призывать многодетных северян

После слов депутата Госдумы Нины Останиной о том, что Генштабом был отменен пункт директивы согласно которому по мобилизации нельзя было призывать граждан с тремя детьми до 16 лет на иждивении, многие россияне занервничали, сообщает портал 29.

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