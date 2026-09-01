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proavto21

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Как я купила Honda Vezel в Японии и проехала на ней через всю Россию

Как я купила Honda Vezel в Японии и проехала на ней через всю Россию

Иногда одно решение способно полностью изменить представление о собственной стране. Ещё недавно я даже представить не могла, что новый автомобиль станет поводом пересечь девять часовых поясов и увидеть то, о чём раньше читала только в чужих заметках.

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