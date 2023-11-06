2 ноября пройдет Единый день приема граждан.

2 ноября 2023 годаЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМАсовместные ´прямые линии´ и приемы жителей Бобруйска проведут депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатовВремя/местоГорисполком (пл.
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