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Проба 2

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15+ счастливчиков, которые из солнечного Египта привезли не только папирус да магнитики, но и классные истории

15+ счастливчиков, которые из солнечного Египта привезли не только папирус да магнитики, но и классные истории

Бармен, который учил иностранный язык ради любви, покупки на местных рынках и курьезы в аэропортах — из Египта привозят не только загар и папирус, но и истории, которые запоминаются гораздо лучше любых экскурсий.

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