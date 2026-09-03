15+ счастливчиков, которые из солнечного Египта привезли не только папирус да магнитики, но и классные истории

Бармен, который учил иностранный язык ради любви, покупки на местных рынках и курьезы в аэропортах — из Египта привозят не только загар и папирус, но и истории, которые запоминаются гораздо лучше любых экскурсий.
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